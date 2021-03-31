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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بعد رحيله.. أبرز 5 قرارات خلال عهد كمال الجنزوري

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:47 م
كمال الجنزوري
كمال الجنزوري
سمر محمدين
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اليوم رحل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، حيث تولى رئاسة مجلس الوزراء مرتين، والذ لقبه الشعب بوزير الغلابة نظرًا لاهتمامه بالطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل.

شهدت مصر خلال تولي كمال الجنزوري مجلس الوزراء عدة قرارات هامة تمس المواطنين بشكل خاص وترصد "الدستور" جانب منها.

يعد مشروع توشكى من أبرز القرارات التي اهتم بها "الجنزوري"، لما له من بعد اقتصادي وتنموي يعود بالنفع على الشعب ومصر.

إنشاء الخط الثاني لهيئة مترو الأنفاق، والذ يصل بين شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية والمنيب بالجيزة، مرورًا بمحافظة القاهرة للحد من الازدحام المروري بمحافظات القاهرة الكبرى.

وخلال فترة توليه الحكم انتعش القطاع الزراعي والإنتاجي، من خلال التوسع فيه بعيدًا عن محافظات القاهرة الكبرى، لإعمار المناطق الأخرى والبعد عن الزحام.

وجه بمد خطوط مياه الشرب إلى محافظتي سيناء عن طريق ترعة السلام، إذ كانت محافظتي سيناء تعاني من فقر الخدمات الأساسية والمرافق.

أقر عدة قوانين خاصة بنظام الاستئجار الجديد والتي من شأنها تنظم التعامل بين المالك والمستأجر.

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