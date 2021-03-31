أين اختفى نتنياهو بعد انتخابات الكنيست؟

السيناريو الأول

نتيناهو يعيش «حسبة برمة» في الانتخابات الإسرائيلية

السيناريو الثاني

نتنياهو في مرحلة «صمت غامض»

هجوم متبادل بين الليكود والرئيس الإسرائيلي

مر أسبوع كامل على انتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي جرت الأسبوع الماضي، وتحديد يوم الثلاثاء 23 مارس، فيما اختفى بعدها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود، عن الأنظار، لمدة 7 أيام كاملة، لم يره أحد على الشاشات، واكتفى بالحديث المتقطع، عبر تغريدات على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، من خلفها، حتى ظهر اليوم، بهدف الرد فقط على هجوم خصومه، والذي استمر لدقائق قليلة.ولم يظهر نتنياهو للحديث عن الانتخابات، منذ إعلان المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات والتي ظهرت في وقت متأخر من أول ليلة لعملية فرز الأصوات، وأظهرت انتصار لحزب الليكود، ولكن لازم «عدم حسم الأغلبية» تيار اليمين الذي يقوده هو.تحول رئيس الليكود من «شعلة نشاط» يوم الانتخابات، يجري جولات مستمرة في الشوارع، وبسيارته، وداخل المراكز التجارية، حاملا مكبر للصوت يدعو من خلاله أنصاره للتصويت، وتابعها احتفالات فوزه، إلى «غائب لم يراه أحد».في إطار التساؤلات التي تحيط بصمت نتيناهو لمدة أسبوع، وهو أمر غير معتاد، يدل على أن بنيامين منشغل بشدة في إجراء اتصالات وإرسال مبعوثيه للأحزاب الأخرى، من أجل التوصل إلى اتفاقات تضمن له تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية جديدة يقودها، دون تدخل، أو تناوب على رئاستها، أو فشل يقود إلى انتخابات جديدة، وربما لتشكيل الكتلة المضادة للحكومة من دونه.ويعد نتنياهو عالقا في نتائج الانتخابات، فرغم أن حزبه «الليكود» هو المنتصر بـ30 مقعدًا، وبفارق كبير - يصل لضعف عدد الأصوات - عن حزب «يش عتيد» الذي يليه ويعارضه برئاسة يائير لابيد زعيم المعارضة، الذي حصل على 17 مقعدًا فقط، إلا أن أحزاب كتلة اليمين، المؤيدة له، لم تحصل على الـ61 مقعدًا، والتي تمثل الأغلبية من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست، بل حصلت على 59 مقعدًا فقط.وتشعر كتلة اليمين، تحديدًا نتنياهو، بقلق من أن الـ59 مقعدًا غير مؤكدين رسميًا، ومن الممكن أن يقلوا لـ52 مقعدًا، إلا أنهم مرجحين بحسب المعطيات الحالية، فنفتالي بينيت رئيس قائمة يمينا الحاصل على 7 مقاعد، رغم عدم إعلانه النهائي بالإنضمام إلى معسكر اليمين، إلا أنه لم يقترب من المغامرة – حتى الآن – بتركهم أو شخنة الخلاف مع بنيامين.ويحاصر نتنياهو بحيرة كبيرة، خاصةً أن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، والحاصلة على 4 مقاعد، تبدو هي الورقة التي سترجح كفة أي كتلة على الأخرى، ولكن زعيم الليكود ومعسكر اليمين، يرفض وجود عرب 48 في حكومته، وإن فعل للحفاظ على حكومته، فسيعارضه أبناء معسكره وأكثر المؤيدين له بشدة.ولذلك، فإن اختفاء نتنياهو الحالي ينطوي على محاولات عديدة لجذب منشقين عن الأحزاب، أو خلق تحالفات مع أحزاب تميل إلى اليمين، من أجل ضمان المقعدين الذين يوصلانه إلى الـ61 مقعدًا، دون حسابات أو مغامرات أخرى، وسط مخاوف من اختيار سياسي غيره لتشكيل الحكومة.وقد يكون الاختفاء الذي يمارسه نتيناهو يعني أنه في طريقه إلى ضمان تشكيل حكومة بقيادته، وجذب مقعدين آخرين لكتلته اليمينة، ومن ثم يلتزم صمتًا حتى يتم كل شيء كما يريد، وإبقاء تلك الخطوة بين أروقة جدران اليمين، وجدرانه هو، لحين التوجه إلى الخطوة الرسمية بتكليف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، للشخص الذي سيحصل على أكبر عدد من الموصيين عليه، والمقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل.ورغم أن ذلك السيناريو – وفق الاجتماعات المعلنة والتصريحات التي يدلي بها قادة الأحزاب – قد يكون أبعد من الوقائع الحالية، إلا أن نتنياهو يعتاد على عدم التسليم بما يحدث بشكل مبكر، ويتبني الحلول في اللحظات الأخيرة، وهو ما يربك خصومه، ويحقق أهدافه.وأثار اختفاء نتنياهو لمدة أسبوع، تساؤلات خصومه، الذين رأوا أن صمت نتنياهو أكثر ريبة وغموض من أي وقت مضى.وجاءت تلك التساؤلات في ظل المحاولات الواضحة والمعلنة من قبل كتلة التغيير، التي يقودها معارضة نتنياهو، من أجل تشكيل حكومة بدونه، وسعييهم للتأثير على توصية الأحزاب عند الرئيس الإسرائيلي، على بنيامين.وهاجم ياريف ليفن رئيس الكنيست، ويوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي، والاثنان أعضاء في الليكود، اليوم، الرئيس الإسرائيلي، لقوله إنه سيحدد من هو المرشح الأكثر ترجيحًا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وإن الاعتبار الرئيسي سيكون مدى فرص المرشح، ما يعني أنه قد لا يختار الشخصية التي ستحصل على أكبر عدد من التوصيات.وقال قادة الليكود: " الرئيس الإسرائيلي لا يمكنه تحديد نتائج الانتخابات، ويجب ألا يكون لاعبا سياسيا، ومنذ قيام إسرائيل يمنح كافة الرؤساء الفرصة الأولى لتشكيل حكومة للمرشح الذي حصل على أكبر عدد من التوصيات، ويجب ألا يتغير هذا الأمر".من جانبه، رفض ديوان ريفلين هذا، قائلا: "من الأفضل لهم عدم قول تلك التصريحات، ونؤكد ما قاله ريفلين بأن الاعتبار الرئيسي الذي سيقوده في اختيار المرشح هو فرصته في إمكانية تشكيل حكومة تنال ثقة الكنيست، وهو ما فعله كل رؤساء إسرائيل السابقين، وكان ذلك سلوك ريفلين ذاته في كافة الانتخابات السابقة".