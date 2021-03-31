الصحة العالمية تحذر من التجمعات في الأماكن المغلقة خلال المناسبات الدينية

حذّرت منظمة الصحة العالمية مع اقتراب عيد الفصح وشهر رمضان من التجمعات في الأماكن المغلقة خشية ان يؤدي ذلك الى موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19.وقال بيان لمنظمة الصحة العالمية: "في البلدان التي تشهد عدوى مجتمعية واسعة للفيروس، ينبغي النظر بجدية في اللقاءات الافتراضية وارجاء التجمعات أو تقليص أعداد المجتمعين".وأضاف: "بغض النظر عن الموقع، يجب أن تقام أي احتفالات دينية في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك، أو أن تكون محدودة من حيث الحجم والمدة، مع مراعاة التباعد الجسدي والتهوئة ونظافة اليدين واستخدام الأقنعة".وأشار البيان الى أنه من الأفضل أن يحيي الناس الاحتفالات الدينية مع الأشخاص الذين يعيشون معهم وتجنب لقاء أشخاص آخرين، خاصة إذا كانوا يشعرون بأعراض مرضية أو هم في حجر صحي".وشدد أن "التجمعات الداخلية، حتى تلك الأصغر من حيث العدد، يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر بشكل خاص".ويخشى الخبراء أن يتخلى الناس عن حذرهم خلال الاحتفال بالأعياد الدينية، في الوقت الذي تفرض فيه العديد من الدول قيودا في محاولة لكبح ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19.ويحتفل المسيحيون بعيد الفصح في الأيام المقبلة، في حين يبدأ المسلمون صيام شهر رمضان قبيل منتصف ابريل.