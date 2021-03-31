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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

آدم حنين.. رحلة جامع الحداثة والجذور

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:39 م
آدم حنين
آدم حنين
خالد حماد
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يعد آدم حنين واحدا من أبرز النحاتين في العالم العربي في القرن العشرين، فهو أحد الكبار الذين وهبوا حياتهم للفن، لم ينقطع طوال تاريخه من العمل بالفن حتى في أصعب اللحظات التي عاشها.

شارك حنين في عدد من المعارض الجماعية الدولية منها بينالي الإسكندرية وبينالي فينيسيا وبينالي القاهرة الدولي، ومعارض جماعية محلية منها المعرض القومي للفنون التشكيلية في دورتيه الـ26، والـ28، والمعرض العام للفنون التشكيلية عامي 2016، و2017. فضلا عن معارضه الخاصة التي كان آخرها عام 2013، وقد افتتح بعدها معرضه ومتحفه الدائم داخل منزله.

حرص حنين في أعماله الفنية على مزج التراث المصري القديم والفن الفرعوني بجانب الانفتاح على تيارات الحداثة، ليقدم بانوراما لتاريخ مصرعبر الحجر، كان شاغله أو يبدو لنا كذلك هو ربط الجذور براهن ما نعيشه.

ولد آدم حنين في قلب صعيد مصر "أسيوط " في 31 من مارس 1929 ورحل في ال22 مايو 2020 ومابين الميلاد والرحيل رحلة طويلة مع الاشتغال بالفن وممارساته وبطبيعة الحال دراسته، سيرته تشير إلى رجل مفتون بالإطلاع والدراسة وممارسة الفن، فقد سافر إلى الأقصر عقب تخرجة فى عام 1953 وقضي شهورا لدراسة وومارسة الفن هناك وليتشبع بما انجزه قدماء المصريين من فن النحت، ويأتي عام لينال منحة دراسية للسفر إلى المانيا ليدرس باكاديمة الفنون الجميلة بميونيخ.

وفي عام 1971 يقررالسفرإلى باريس ليعود بعد 25 عام من هناك محملا بكل ما اكتسبه من شهرة وذيوع وانتشار إلى جانب حضوره الفني، ويؤسس سمبوزيوم النحت الدولى في أسوان في عام ١٩٩٦، ثم تابعه وأشرف عليه حتى رحيله.

نجح آدم حنين في استعادة تاريخ النحت المصري بوجه حداثي مواكب للحظة الراهن دون التخلي عن الجذور، إلى جانب ذلك عاد إحياء تقنيات قديمة مثل الرسم على أوراق البردي بأصباغ طبيعية ممزوجة بالصمغ العربي أو تقنية الرسم على الجص التقليدية. أنجز سنة 1960 رسومًا لتزيين كتاب صديقه الشاعر صلاح جاهين (1930 ـ 1986) "رباعيات صلاح جاهين"، واستخدم لذلك الحبر الهندي على الورق. تتميّز لوحاته، سواء التشخيصية منها أو التي تمثل أشكالًا هندسية تجريدية، بصفاء الأشكال وحرارة الألوان التي يعززها عمق نحتي.

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