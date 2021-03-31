إيقاف حالتى ترميم وتعديل بدون ترخيص بحى شمال المنيا

قام حي شمال مدينة المنيا بإزالة حالة إشغال طريق وإيقاف أعمال ترميم وتعديل بدون ترخيص بالمخالفة للشروط القانونية والهندسية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وأكد محمود حسين رئيس حي شمال، أنه تم التحفظ على معدات وإيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص وتحرير المحاضر اللازمة، وإزالة إشغال طريق بعمل أحواض لزراعة الزهور على الرصيف والتي تعيق حركة المواطنين من خلال استغلال الأرصفة الجانبية للشارع، وتم تحرير محضر إشغال طريق لصاحب المخالفة، وإيقاف أعمال تعديل بدون ترخيص لشقة بالدور الثامن العلوى وتحرير محضر بالمخالفة.وأكد رئيس الحي على المتابعة الميدانية والمستمرة من خلال فريق العمل بالتنظيم لكافة الأعمال الخاصة بالتنظيم وعدم السماح لأى شخص بالبناء أو التعديل أو الترميم إلا بعد الحصول على الرخص الخاصة بهذا الشأن طبقا للشروط القانونية والهندسية الموضوعة، وتنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، مشيرا إلى أن قسم البيئة واصل الأعمال اليومية للنظافة من خلال الورديات الثلاث للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة المنيا وتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين.