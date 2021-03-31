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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لجنة الصحة بمجلس النواب فى زيارة إلى فرع الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:33 م
لجنة الصحة بمجلس
لجنة الصحة بمجلس النواب
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قام اليوم وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب المصري بزيارة لمحافظة بورسعيد تستمر لمدة يومين وذلك لتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة والتي تم الإعلان عن انطلاقها بواسطة السيد رئيس الجمهورية في يونيو ٢٠١٩ للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع إلى آرائهم في المنظومة.

وقد استهلت اللجنة أعمالها بزيارة مقر الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل (هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هيئة الرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل ) ببورسعيد وكان في استقبال اللجنة الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة وبعض قيادات الهيئة والعاملين بالفرع حيث عقدت اللجنة اجتماعا مكثفا للاستماع إلى منظومة عمل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية داخل المنشآت الصحية بالمحافظة واستفسرت اللجنة عن بعض الأمور المتعلقة بكيفية الرقابة والتدقيق والتفتيش على المنظومات وكيفية ضمان جودة مخرجات الخدمة الصحية وكيفية تسجيل واعتماد المنشآت لانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد اللواء عادل الغضبان استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية مرحبا بآراء السادة النواب مقدما شرحا شاملا للجنة عن مراحل تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة معربا عن رضاه التام عن الأداء العام للمنظومة.

وبعد انتهاء الاجتماع قامت اللجنة بالمرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة على أن تستكمل أعمالها غدا الخميس.

وكانت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى الهيئات الثلاث المنشئة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي حصول مصر على الاعتماد الدولي لكل من المعايير المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA.

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