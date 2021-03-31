استمرار إعفاء البنوك من بند تركز المحافظ الائتمانية

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢١ الاستمرار في إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيًا من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٦ الصادر بموجب الكتاب الدوري بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٦ الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدي اكير ٥٠ عميل والاطراف المرتبطة به حتي نهاية ديسمبر ٢٠٢١". بهدف الاستمرار في دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفةوأكد البنك المركزي أن قراره جاء بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ ١٦ ابريل ٢٠٢٠ المتضمن إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيا من قرار مجلس الادارة المؤرخ ٦ يناير ٢٠١٦ الخاص بنسب تركيز المحافظ الائتمانية للبنوك لمدة عام تنتهي في ١٢ ابريل ٢٠٢١، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البنك المركزي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد.