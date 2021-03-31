ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية المُقلدة بطنطا (صور)

نجحت إدارة تموين طنطا، التابعة لمديرية التموين بالغربية، فى ضبط مصنع غير مُرخص لتعبئة المياه المعدنية مستخدمًا علامات تجارية لشركة كبري، حيث عثر على عبوات وأشكال مختلفة من الأحجام بإجمالي 8000 لتر مياه معدنية مغشوشة.وكانت حملة قد تشكلت من كلٍ من جمال هنيدى مدير إدارة تموين طنطا، وياسر مراد، مدير الرقابة بطنطا ومحمد الشيخ، تحت إشراف محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وتم تحرير محضر رقم 11444جنح ثان طنطا وجارٍ العرض على النيابة العامة.من جانبه أكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن توجهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، هي تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على جميع المنافذ التموينية والمخابز داخل محافظة الغربية لضبط المخالفين والمزورين ومحاربة جشع التجار ومستغلى الدعم وتجار السوق السوداء، وإنقاذ المواطن من المستغلين ووصول الدعم لمستحقيه.