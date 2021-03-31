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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: «الدلتا الجديدة» مشروع عملاق يليق بمصر ويوفر آلاف فرص عمل

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:26 م
النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع الدلتا الجديدة، الذي أطلقه الرئيس السيسي في مصر، مضيفا أنه أحد المشاريع العملاقة الجديدة لاستصلاح نحو مليون فدان وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

وقال القطامي في تصريحات له اليوم، إن المبادرة الجديدة التى أطلقها الرئيس، والمتمثلة فى إطلاق المشروع القومى الجديد للتنمية الزراعية المتكاملة، تحت مسمى "مشروع الدلتا الجديدة "، لها أهداف واسعة وعريضة، في مقدمتها استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، وتحقيق الأمن الغذائى، ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية.

وشدد عضو مجلس النواب، أن الهدف كذلك، هو الحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، فى ضوء ما تبين من الأهمية القصوى للقطاع الزراعى خلال أزمة وباء كورونا.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن الرئيس السيسي لا يتأخر عن مواصلة أكبر عملية تنموية واقتصادية في البلاد، بهدف انتشال مصر من كل أزماتها والتخطيط بقوة والانطلاق نحو المستقبل، قائلا: "الدلتا الجديدة" مشروع ضخم يليق بمصر وبقيادتها الرشيدة الواعية المتفهمة لكافة احتياجات الدولة المصرية وتعمل للمستقبل.

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