سقوط سيارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس (صور)

سقطت منذ قليل، سيارة فى المجرى الملاحى لقناة السويس بمحافظة بورسعيد.وقال أحد شهود العيان إن السيارة بها رجل وامرأة وطفلان وجارٍ محاولة استخراج السيارة من مياه المجرى الملاحى.وتكثف لنشات هيئة قناة السويس، والغطاسون التابعون لها من البحث بالتنسيق مع الإنقاذ النهري لانتشال السيارة.