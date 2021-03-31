مباحث كفر الشيخ تكثف جهودها لفك لغز العثور على جثة رجل مجهول

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، جهودها لفك لغز العثور على جثمان رجل مجهول الهوية والملامح تم العثور عليه خلف أحد المساجد بمدينة سيدي سالم.حيث عثر الأهالي على الجثة ملفوفة ببطانية، خلف مسجد الصحارة بمدينة سيدي سالم، وعلى الفور قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت وقامت بتحرير محضر بالواقعة.وعلى الفور انتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع الجثة، حيث قرر اللواء إيهاب عطية، مدير البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، على الفور تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجثة والتعرف عليها، وباشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.