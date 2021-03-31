رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية طوخ الخيل بالمنيا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:20 م
رفع كفاءة منظومة
رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية طوخ
المنيا ـ على حسين
طباعة
واصلت قرية طوخ الخيل التابعة لمركز ومدينة المنيا أعمال الكهرباء وإنارة الطرق والشوارع الرئيسية حيث قامت بشد أسلاك لرفع كفاءة منظومة الإنارة بعزبة مهني بالتوازي مع حملات النظافة حيث تم رفع 25 طن مخلفات وقمامة من القرية وتوابعها ونقلها للظهير الصحراوي.

قال رضا مصطفى رئيس قرية طوخ أن قسم الإنارة بالقرية قام اليوم بشد أسلاك بعزبة مهني لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرية، وحفاظا على سلامة العاملين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا تم تطهير مبنى الوحدة المحلية لقريه طوخ الخيل.

أضاف أن قسم البيئة قام برفع 25 طن قمامة ومخلفات من قرية طوخ الخيل والتوابع بمعدات الوحدة وتم نقلها الى المقلب العمومي بالصحراوي الغربي حفاظا على البيئة وحياة المواطنين، تنفيذا لتعليمات العميد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وتيسير حركة المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسائل «واتساب» تقتل طالب بالإسكندرية.. وأسرته تتهم شقيق زميلته

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

آدم حنين.. رحلة جامع الحداثة والجذور

زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله

عبد الله العروي: رواية «اسم الوردة» لغز بوليسي