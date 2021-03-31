رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية طوخ الخيل بالمنيا

واصلت قرية طوخ الخيل التابعة لمركز ومدينة المنيا أعمال الكهرباء وإنارة الطرق والشوارع الرئيسية حيث قامت بشد أسلاك لرفع كفاءة منظومة الإنارة بعزبة مهني بالتوازي مع حملات النظافة حيث تم رفع 25 طن مخلفات وقمامة من القرية وتوابعها ونقلها للظهير الصحراوي.قال رضا مصطفى رئيس قرية طوخ أن قسم الإنارة بالقرية قام اليوم بشد أسلاك بعزبة مهني لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرية، وحفاظا على سلامة العاملين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا تم تطهير مبنى الوحدة المحلية لقريه طوخ الخيل.أضاف أن قسم البيئة قام برفع 25 طن قمامة ومخلفات من قرية طوخ الخيل والتوابع بمعدات الوحدة وتم نقلها الى المقلب العمومي بالصحراوي الغربي حفاظا على البيئة وحياة المواطنين، تنفيذا لتعليمات العميد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وتيسير حركة المواطنين.