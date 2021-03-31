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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع لتقليد الأدوات الكهربائية بطنطا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:15 م
مصنع لتقليد الأدوات
مصنع لتقليد الأدوات الكهربائية بطنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
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استمرت مديرية التموين بالغربية، في تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على جميع المحال والمنافذ والمصانع داخل محافظة الغربية لضبط المخالفين ومحاربة جشع التجار ومستغلى الدعم وتجار السوق السوداء، وإنقاذ المواطن من المستغلين ووصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملة التي شنتها إدارة طنطا، عن ضبط مصنع لتصنيع لمبات ليد بدون ترخيص يقوم بإنتاج لمبات مقلدة وبدون علامات تجارية، مستخدمًا خامات مستوردة بدون فواتير أو صلاحيات، وتم ضبط 2550 كشاف منتج نهائي مُقلد، و2024 كشاف كبير و1350 كشاف متوسط و2760 لمبة ليد متوسط و3000 بوردة مستوردة بدون فواتير و8000 قطعة مستوردة بدون فواتير و3900 كرتونة بأسماء مقلدة وهمية و24 كرتونة بكل واحدة 120 لمبة منتج بأسماء مقلدة و37 كرتونة بكل واحدة 40 كشاف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

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