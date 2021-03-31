وفد رهبان أوكرانيا يزور دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر (صور)

زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، اليوم الأربعاء، دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر، حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير وعدد من رهبانه، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح عن تاريخه.تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.