رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: قد نضطر لإغلاق الكنائس حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:10 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
طباعة
أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنه لا يريد اللجوء إلى أى إجراء قد نضطر معه لإغلاق الكنائس نتيجة عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس (كورونا) مثلما حدث فى العام الماضى.

وقال قداسة البابا تواضروس -خلال عظته الأسبوعية التى ألقاها مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدون حضور شعبى- إن العالم مقبل على الموجة الثالثة من فيروس (كورونا)، مؤكدا ضرورة استخدام كافة الإجراءات الوقائية وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، مع ارتداء الكمامات الوقائية.

وأضاف أن بعض الكنائس فى الإيبراشيات اتخذت قرارات بالغلق وتعليق الصلوات بسبب ازدياد أعداد المصابين، وأنه يرجو ألا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بكنائس القاهرة والإسكندرية، مناشدا الأباء الكهنة أن تكون فترة الصلوات الخاصة بالقداسات تكون قصيرة قدر الإمكان مع تجنب الألحان الطويلة.

وتابع: "أرجوكم نبهوا في المنازل والكنائس والشوارع أن نكون حريصين من الإصابة بالفيروس"، لافتا إلى أنه من باب الأمانة الشديدة أنه إذا شعر أحد بوجود اى أعراض أن يلتزم العزل المنزلي واستخدام البروتوكول العلاجى.

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الثاني الإعدادي

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف العملية الجراحية لنجم الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله

عبد الله العروي: رواية «اسم الوردة» لغز بوليسي

فاز بمسابقة رئيس الجزائر.. من هو أحمد طيباوي الفائز بجائزة نجيب محفوظ؟