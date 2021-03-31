غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق ببني سويف لـ12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أنه من المقرر قطع المياه عن مدينة سمسطا ومجلس قروي مازورة ومجلس قروي الشنطور، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساء غد الخميس، نظرا لقيام الشركة بأعمال تطهير للخزان الأرضي بمحطة مياه الشيخ عابد فرع سمسطا.أعربت الشركة عن اعتذارها عن فصل الخدمة بشكل مؤقت وناشدت المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه في حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.