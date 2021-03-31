التفاصيل الكاملة لجوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (صور)

اختتم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته العاشرة بنادي التجديف، وبدأ بالسلام الجمهوري ثم فقرة فنية للمطربة السودانية اسيا مدني، ثم بدأ السيناريست سيد فؤاد كلمته بشكر وزارة الثقافة والسياحة وكل الوزارات الداعمة وفريق عمل المهرجان ككل، ثم وجه شكره لكل صناع السينما الأفريقية.كما تحدثت المخرجة عزة الحسيني وشكرت كل الضيوف، قائلة: بذلنا جهود غير عادية وتحدينا ظروف كثيرة وهذه الدورة كانت دورة الاصرار ولذلك اشكر كل الوزراء وكل السينمائيين الذين جاءوا من دولهم وايضا من اتوا متطوعين لحبهم للاقصر ومنهم خالد الحجر وهبة عثمان واحمد مختار وزينب صبحي وكل من قدم ورشة من ورش المهرجان وفي النهاية اشكر وزارة الصحة وكل الذين ساعدنا ودعمونا لاستمرار الحدث بأمان.وألقى كلمة وزيرة الثقافة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، والذي رحب بنائب المحافظ ثم بالنجم محمود حميدة وكل الحضور ونقل لهم تحية وزيرة الثقافة واعتذارها عن الحضور، ثم تحدث عن المهرجان وتحوله لحلم ودعم الوزارة للمهرجان من اجل الاحتفاء بالاشقاء الافارقة، واوضح قيمة المهرجان واهميته في التواصل مع الافارقة واحتفائه بالسينما السودانية وبنجومها وافلامها، ثم حي فريق عمل المهرجان وكل السينمائيين الذين يدافعون عن السينما، كما حي سيد فؤاد وعزة الحسيني.وقال نائب المحافظ محمد عبد القادر: أشكر كل صناع المهرجان وأشكر وزيرة الثقافة على دعمها، وشعار المهرجان 10 سنوات مع الخيال يتماشى مع الخيال في الأقصر وحضارتها، ونتمنى رؤيتكم كل عام ومبروك لكل الفائزين.وأعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن جوائز دورته العاشرة التي رفعت شعار ( 10 سنوات من الخيال ) والتي تنافس فيها 58 فيلما ناقشت الكثير من القضايا الافريقية في مسابقات متعددة ما بين الروائي الطويل والقصير والتسجيلي وأفلام الياسبورا، وجاءت الجوائز كالآتي:منحت لجنة النقاد الدولية " فيبرسي " جائزتها لفيلم ( انها ليست جنازة، هذه قيامة ) للمخرج ليموهانج جيرمي موزيزي من لوسوتو، وحصل علي جائزة ( رضوان الكاشف ) والتي تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين الفيلم المصري " للايجار " للمخرج اسلام بلال، وفي مسابقة الافلام التسجيلية الطويلة حصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم ( مع التيار نحو كنشاسا ) للمخرج ديودو حمادي الكونغو، وحصل علي جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل فيلم ( فاريترا ) للمخرج توفونيانا راسو نافو.وفي مسابقة " الدياسبورا " منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير لفيلم ( تيلو كوتو ) لصوفي باشولييه وفاليري مالك، بينما حصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم ( ان تكون صاحب بشرة سمراء ) للمخرجة اينيس جونسون، أما جائزة أحسن فيلم فذهبت الي ( وداعا ايها الحب ) للمخرجة اكوا ماسانجي.أما جائزة مسابقة الافلام الروائية القصيرة فمنحت لجنة تحكيمها شهادة تقديرللفيلم السوداني ( استمع الي رقصتي ) للمخرجة علياء سر الختم، وحصل علي جائزة لجنة التحكيم فيلم " حبر أخضر " للمخرج يزيد القديري من المغرب، ونال جائزة افضل فيلم روائي قصير فيلم ( وداعا ) لانتوني نيتي من غانا.وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة منحت لجنة التحكيم شهادة تقدير للفيلم المصري " للايجار " للمخرج اسلام بلال، وحصل الفيلم الأنجولي ( مكيف الهواء ) للمخرج فراديك علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة، أما جائزة أحسن فيلم فذهبت الي فيلم ( زنقة كونكا كت ) للمخرج اسماعيل العراقي من المغرب.