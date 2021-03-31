رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:01 م
الفنان آدم حنين
الفنان آدم حنين
ايهاب مصطفى
طباعة
تحل اليوم الذكرى الـ91 لميلاد الفنان الكبير آدم حنين والذي رحل عن عالمنا العام الماضي.

وفي حياته تعرض آدم حنين لسرقة وصفت أنها الأكبر والأشهر للفنان الكبير، حيث سرقت 7 أعمال نحتية من حديقة مرسمه الملحق بمنزله وورشته عام 2005.

وبمجرد اكتشاف السرقة أبلغ آدم حنين قسم شرطة أبو النمرس التابع له سكن الفنان، والأعمال السبعة كان حنين قد نفذها بخامة البرونز عن اصول جبسية يحتفظ بها الفنان إلى جانب نسخ برونزية من كل عمل إضافة إلى بورتريه من الجبس.

وكانت الأعمال تمثل مرحلة مبكرة لآدم حنين تبدأ من عام 1953 حتى 1960 وهي تمثال فاطمة 1953 والذي أنجزه خلال فترة دراسته، وتمثال الراحة عام 1954، وبرتريه للفنان الكبير صلاح جاهين 1960، وتمثال الولد والسمكة وتمثال ثلاث قطط منفردة عام 1960.

وقد أثرت السرقة على معنويات آدم حنين بالسلب ورفض الحديث عن الواقعة في وقتها خاصة أن السرقة حدثت في حديقة مرسمه المزدحم بالأعمال النحتية البرونزية والجرانيتية وفي منطقته الآمنة التي لم يكن أحد يتوقع سرقتها رغم أن سور الحديقة لم يكن مؤمنا جيدا فهو عبارة عن قائم كحاجز شجري قصير به فراغات، والغريب أن الأعمال التي تمت سرقتها كانت متفرقة في الحديقة ولم تكن مجتمعة في جانب واحد يسهل سرقته، حسبما ذكرت جريدة القاهرة عام 2005.

موضوعات متعلقة

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف العملية الجراحية لنجم الأهلي

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف العملية الجراحية لنجم الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله

عبد الله العروي: رواية «اسم الوردة» لغز بوليسي

فاز بمسابقة رئيس الجزائر.. من هو أحمد طيباوي الفائز بجائزة نجيب محفوظ؟