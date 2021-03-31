7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

تحل اليوم الذكرى الـ91 لميلاد الفنان الكبير آدم حنين والذي رحل عن عالمنا العام الماضي.وفي حياته تعرض آدم حنين لسرقة وصفت أنها الأكبر والأشهر للفنان الكبير، حيث سرقت 7 أعمال نحتية من حديقة مرسمه الملحق بمنزله وورشته عام 2005.وبمجرد اكتشاف السرقة أبلغ آدم حنين قسم شرطة أبو النمرس التابع له سكن الفنان، والأعمال السبعة كان حنين قد نفذها بخامة البرونز عن اصول جبسية يحتفظ بها الفنان إلى جانب نسخ برونزية من كل عمل إضافة إلى بورتريه من الجبس.وكانت الأعمال تمثل مرحلة مبكرة لآدم حنين تبدأ من عام 1953 حتى 1960 وهي تمثال فاطمة 1953 والذي أنجزه خلال فترة دراسته، وتمثال الراحة عام 1954، وبرتريه للفنان الكبير صلاح جاهين 1960، وتمثال الولد والسمكة وتمثال ثلاث قطط منفردة عام 1960.وقد أثرت السرقة على معنويات آدم حنين بالسلب ورفض الحديث عن الواقعة في وقتها خاصة أن السرقة حدثت في حديقة مرسمه المزدحم بالأعمال النحتية البرونزية والجرانيتية وفي منطقته الآمنة التي لم يكن أحد يتوقع سرقتها رغم أن سور الحديقة لم يكن مؤمنا جيدا فهو عبارة عن قائم كحاجز شجري قصير به فراغات، والغريب أن الأعمال التي تمت سرقتها كانت متفرقة في الحديقة ولم تكن مجتمعة في جانب واحد يسهل سرقته، حسبما ذكرت جريدة القاهرة عام 2005.