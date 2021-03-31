اليمن يشارك في الدورة الـ17 للهيئة الدائمة لحقوق الإنسان

واستعرضت وزارة الشؤون القانونية اليمنية- في كلمتها، بالدورة التي عقدت افتراضيًا، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الوضع الإنساني المؤلم لليمن في ظل الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ما أدى إلي تفاقم وتزايد الضحايا، نتيجة زراعة الألغام والاستهداف المباشر بالرصاص الحي، والقذائف والصواريخ للأحياء السكنية، إضافة إلي التعذيب والانتهاك لحقوق المختطفين، الذين أصيبوا بالإعاقة.وأكدت الوزارة حرص الحكومة على الاهتمام بذوي الإعاقة من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها، والعمل على حمايتهم وحصولهم على حقوقهم.