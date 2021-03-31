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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يشارك في الدورة الـ17 للهيئة الدائمة لحقوق الإنسان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:21 م
الدكتور سمير الشيباني
الدكتور سمير الشيباني
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شارك اليمن، اليوم الأربعاء، في أعمال الدورة السابعة عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، بوفد ترأسه نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني الدكتور سمير الشيباني.

واستعرضت وزارة الشؤون القانونية اليمنية- في كلمتها، بالدورة التي عقدت افتراضيًا، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الوضع الإنساني المؤلم لليمن في ظل الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ما أدى إلي تفاقم وتزايد الضحايا، نتيجة زراعة الألغام والاستهداف المباشر بالرصاص الحي، والقذائف والصواريخ للأحياء السكنية، إضافة إلي التعذيب والانتهاك لحقوق المختطفين، الذين أصيبوا بالإعاقة.

وأكدت الوزارة حرص الحكومة على الاهتمام بذوي الإعاقة من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها، والعمل على حمايتهم وحصولهم على حقوقهم.

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