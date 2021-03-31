فض فرح ومصادرة 18 شيشة في إسنا جنوب الأقصر

فضت رئاسة مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، فرح بأحد القاعات بالمدينة وصرفت المعازيم وأغلقت القاعة لمخالفتهم لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة إنتشار فيروس كورونا.خرجت حملة بتعليمات أبراهيم عبده نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، للمتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية بقيادة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، ومختار عبد المنعم رئيس قسم الإشغالات بالمركز، والشاذلي سعد أحمد، والنقيب محمد فتحي رئيس وحدة شرطة المرافق بإسنا، للمرور والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الحد من أنتشار فيروس كورونا.وضبطت الحملة تجمعات لعدد كبير من المواطنين في فرح بأحد القاعات داخل مدينة إسنا، فقامت بفض الفرح وإنزال العروسين وصرف المعازيم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مالك القاعة، لمخالفته قرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر التجمعات في قاعات الأفراح، وغلق دور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.كما قامت الحملة بمصادرة 18 شيشة من عدد 4 كافتريات وتغريم عددًا من المواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.وشدد أبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، على ضرورة المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المركز، مؤكدًا أنه لا تهاون مع ملف صحة وسلامة المواطنين.يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن.