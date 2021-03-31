مبعوث بوتين يبحث مع مستشارة رئيس لبنان الوضع في الشرق الأوسط

بحث ميخائيل بوجدانوف مبعوث الرئيس الروسي في الشرق الأوسط والدول الإفريقية ونائب وزير الخارجية الروسي، مع أمل أبوزيد مستشارة الرئيس اللبناني الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على تطورات الوضع في لبنان.

وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن المباحثات ركزت بشكل خاص على الجهود المبذولة لتشكيل حكومة لبنانية جديدة ومعالجة آثار الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة في هذا البلد التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس (كورونا).

وأضاف أن الجانب الروسي يؤكد مواصلة الحفاظ علي الاتصالات النشطة مع جميع القوي السياسية القيادية في لبنان من أجل تعزيز العلاقات بين الطوائف والاستقرار في هذا البلد، بما في ذلك الطبيعة الودية التقليدية للعلاقات بين موسكو وبيروت.