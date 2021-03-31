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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

شبكة لينكدين تكشف عن خاصية جديدة شبيهة بمنصة كلوب هاوس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:59 م
منصة كلوب هاوس
منصة كلوب هاوس
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أطلقت شركة "لينكدين" الأمريكية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي الاحترافية، خاصية جديدة تدعى "قصة الغلاف المرئية"، تسمح لمستخدمي "لينكدين" بإنشاء مقاطع فيديو يقدمون أنفسهم فيها ويُعرّفون أرباب العمل بما يمكن أن يقدموه لهم من خدمات.

وقالت "لينكدين"، المملوكة لعملاق صناعة البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت"- عبر موقعها الرسمي إن "الخاصية الجديدة، والتي تشبه منصة الدردشة "كلوب هاوس" الشهيرة، تتيح لمستخدمي المنصة "لينكدين" إنشاء مقاطع فيديو معبرة عن حالتهم وتقديم أنفسهم باستخدام تلك المقاطع

وأضافت أنه فور نشر "قصة الغلاف"، ستظهر حلقة برتقالية اللون حول صورة حساب المستخدم على المنصة، وسيبدأ بعدها تشغيل معاينة لمقطع الفيديو هذا في الإطار الخاص بها.
كما قدمت الشركة وضعا جديدا لإنشاء المحتوى يسمح للمستخدمين بمتابعة الآخرين على المنصة، مشيرة إلى أنه يتيح إنشاء صفحات "أكثر تعبيرية وشمولية" على المنصة، وتعمل الشبكة الاجتماعية على إضافة خاصية ظهور التعليقات النصية أسفل مقاطع الفيديو هذه.

وبدأت منصة "كلوب هاوس" في جنى شهرة كبيرة بسرعة على مدار الأشهر القليلة الماضية بفضل مفهومها المتعلق بالتواصل الاجتماعي المعتمد على الصوت، وإضافة أعضاء بارزين في المجتمع، مثل إلون ماسك ومارك زوكربيرج.. وقد أدى ذلك إلى تطوير كبار منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر"وتيليجرام" لخدمات مشابهة.. وتسعى "لينكدين" بدورها لتقليد ذلك عبر ابتكار طريقة جديدة تسمح لمستخدمي منصتها الاجتماعية بمشاركة أخبارهم المهنية مع الآخرين مع جعل حساباتهم على المنصة أكثر تعبيرا.

ويسمح الوضع الجديد لإنشاء المحتوى على "لينكدين" للمسخدمين بالتواصل مع بعضهم البعض؛ عبر إضافة الوسوم "هاشتاج"، واستبدال زر "الاتصال" بزر "المتابعة"، كما نقلت قسمي "الأنشطة" و"الموضوعات المميزة" إلى الجزء العلوي من صفحة الحساب الرئيسية، إلى جانب إضافة خاصية البث الحي إلى الصفحة.

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