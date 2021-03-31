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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كريم العدل يبدأ أعمال مونتاج «كل ما نفترق»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:56 م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
محمد مجدي
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استكمل صناع مسلسل "كل ما نفترق" للفنانة ريهام حجاج تصوير العمل، بعد توقف أسبوع بعد انسحاب مخرجه كريم العدل، والعمل منتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن المسلسل تم استكمال تصويره بكاميرا مصطفى أبوسيف مخرج الوحدة الثانية، ليقوم مخرج العمل الأول كريم العدل بالدخول في أعمال مونتاج المسلسل، بعدما تحدث البعض عن انسحابه من العمل مؤخرا.

مسلسل «وكل ما نفترق» قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، وإخراج كريم العدل، وهو بطولة عمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وأحمد فهمى ومحمد الشرنوبى وآيتن عامر وسيد رجب، وآخرين.

يشار إلى أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل «لما كنا صغيرين» والذى عرض فى رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا عند عرض، وشاركها البطولة محمود حميدة وخالد النبوى.

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