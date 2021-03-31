المغرب: تطعيم 4547 بالجرعة الأولى للقاح المضاد لكورونا



يذكر أن المغرب تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.



وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير الماضي للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة في إطار توسيع دائرة التلقيح.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 4547 مواطنا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا اللقاح 4 ملايين و320 ألفا و349 مواطنا حتى الآن.وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن 3 ملايين و674 ألفا و251 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا.