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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:55 م
أم كلثوم
أم كلثوم
وائل توفيق
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لم ينسى الفنان يحيى شاهين، الممثل الكبير، فضل كوكب الشرق أم كلثوم عليه في حياته، وحكى في حوار مع الإعلامي طارق حبيب، أنه في عام 1939، عندما أسند إلى يحيى شاهين دور البطولة، في فيلم من بطولة كوكب الشرق، وهو فيلم «سلامة»، كان مقررا في البداية أن يقوم بالدور الفنان حسين صدقي، لكن بفضل أم كلثوم أصبح هو البطل.

عندما أخبر يحيى شاهين أم كلثوم وقتها أن أجره عن الفيلم 150 جنيه، ثارت، وطلبت من المنتج أن يعطي شاهين نفس أجر حسين صدقي الذي كان سيقدم نفس الدور.

تزوج يحيي شاهين عام 1959، من سيدة مجرّية الجنسية تكبره بسنوات، ولكن هذه الزيجة لم تدُم طويلًا، بعد أن أنجبا ابنتين، بسبب الخلافات التي أنهت الحب بينهما فلم يتمكنا من العيش معًا، وانفصلا بعد ست سنوات، ثُم أخذت الزوجة ابنتيها وهربت بهما إلى المجر، مما أصابه بحزن شديد وإحباط وعاش في عزلة كبيرة لمدة عامين، ولكنه استطاع البدء من جديد وعاد مرة أخرى ليمارس عمله الفني.

وتزوج يحيى شاهين تزوج للمرة الثانية من مشيرة عبد المنعم التي أنجب منها ابنته داليا، واستمر زواجهما حتى فارق الحياة، وقالت زوجته:" إنه كان عكس شخصية سي السيد تماما فكان عطوف وحنون ويهتم بكل تفاصيل حياتهما هي وابنتها".

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