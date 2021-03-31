«المترو»: الحركة طبيعية فى الخطوط الثلاثة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أن حركة القطارات تعمل بصورة طبيعية ولا يوجد أى أعطال داخل المحطات، ولا صحة لما يتداوله البعض حول تكدس الأرصفة بالركاب نتيجة عطل.وأوضحت شركة المترو، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الشركة تتابع أولًا بأول حركة القطارات وهناك انتشار لفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أى عطل وذلك لعدم تأثر الركاب.