676 إصابة و5 وفيات بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 676 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 496 ألفا و97 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية: بأنه تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8818 حالة، كما تم تسجيل 198 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 483363 شخصا.