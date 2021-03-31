روسيا تعلن توافر الدفعات الأولى من لقاح كوفيفاك المضاد لكورونا منتصف أبريل



ونقلت وكالة تاس الروسية عن موراشكو قوله في تصريحات متلفزة: "أعتقد أن الدفعات الأولى من االلقاح سيتوافر خلال العشرة أيام الأولى من شهر أبريل".



وأكد موراشكو أن اللقاح يخضع في الوقت الراهن لمراقبة الجودة، ثم بعد ذلك سيجري تداوله.





أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، الأربعاء، أن الدفعات الأولى من اللقاح الروسي "كوفيفاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد ستتوافر خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل، مشيرا إلى أن العقار يخضع لمراقبة الجودة في الوقت الراهن.