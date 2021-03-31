مستثمرو دمياط: إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا ساهمت في إعادة تشغيل المصانع

قال المهندس أسامة حفيلة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن صناعة الأثاث تأثرت بالفعل خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا العام الماضي، بسبب تضاعف حركة البيع والشراء، وعدم وجود تصدير في تلك الفترة.وأضاف حفيلة لــ"الدستور"، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإطلاق المبادرات والقرارات التحفيزية للصناعة المحلية أدت إلى المساهمة في تشغيل مصانع الأثاث مرة أخرى بالمنطقة وتوفير فرص عمل.وتابع أن الصناع يعانون من ارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى صعوبة التسويق، لذا اقترح اتحاد المستثمرين إنشاء منصة إلكترونية لتسويق منتجات الصناع عليها داخل وخارج مصر، مثل باقي بلدان العالم.