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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 23 ألفا و904 إصابات و467 وفاة بكورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:15 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الأربعاء، تسجيل 23 ألفا و904 إصابات جديدة و467 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن وزارة الصحة توضيحها، في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي مقارنة بـ16 ألفا و17 إصابة و529 حالة وفاة سجلتها البلاد، أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم إجراء حوالي 351 ألفا و221 اختبار كورونا جديدا، مقارنة بـ301 ألف و451 اختبارا في اليوم السابق.

وأشار البيان إلى أن عدد حالات كورونا التي سجلتها إيطاليا منذ بداية الجائحة بلغ 3 ملايين و584 ألفا و899 حالة، فيما يبلغ عدد الوفيات المرتبطة بالمرض 109 آلاف و346 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونين و913 ألفا و45 شخصا بزيادة قدرها 23 ألفا و744 شخصا عن اليوم السابق، فيما لا تزال هناك 562 ألفا و508 حالات نشطة.

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