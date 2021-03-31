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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

قداسة البابا يشارك في جنازة الدكتور كمال الجنزوري

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:38 م
جنازة الدكتور كمال
جنازة الدكتور كمال الجنزوري
جرجس صفوت
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شارك قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم في تشييع جنازة الأستاذ الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا وعدد كبير من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

ورحل الدكتور كمال الجنزوري صباح اليوم عن عمر تجاوز 88 سنة بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

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