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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

باسل الحينى: 5 بنوك استثمارية تقدمت لمناقصة استراتيجية القابضة للتأمين

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:35 م
باسل الحيني
باسل الحيني
أسامة الشندويلي
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كشف باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، عن قيام القابضة بطرح مناقصة لمخاطبة بنوك الاستثمار العاملة بالسوق لتقديم عروضهم حول وضع استراتيجية استثمارية متكاملة للمجموعة ومحفظتها التي تتخطى الـ60 مليار جنيه.

وأوضح «الحيني»، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للشركة اليوم، أن هناك 5 بنوك استثمار كبرى قاموا بشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، ومن المقرر دراسة عروضهم تمهيدًا لاختيار البنك الفائز.

وأضاف أن الاستراتيجية الاستثمارية المتكاملة المقرر وضعها للمجموعة عبر بنك الاستثمار ستتضمن محددات الإضافة والتخارج من بعض المحافظ الاستثمارية للمجموعة، موضحًا أن القابضة تتواجد استثمارية في حوالي 200 شركة ومؤسسة بمختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن المجموعة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعي التعليم والصحة خلال المرحلة الراهنة، مضيفًا دراسة المجموعة حاليًا المساهمة في بعض الصناديق الاستثمارية بالسوق.

وأوضح أن المجموعة تساهم بحصص مختلفة في 3 شركات للتأجير التمويلي، ولكنها تعتزم التخارج منهم تدريجيًا عقب اتمام استحواذها على إحدى الشركات القائمة بالسوق لمزاولة هذا النشاط، والمقرر البدء في ذلك بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

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