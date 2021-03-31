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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب مدرسة المتفوقين ببنى سويف يحصدون 3 بمسابقة العلوم والتكنولوجيا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:34 م
سهام يوسف
سهام يوسف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم، فوز بنى سويف بثلاث مراكز على مستوى الجمهورية، وفوز طلاب البحث العلمي وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة العلوم والتكنولوجيا للعام 20202021.

وأوضحت يوسف أن المركز الأول على مستوى الجمهورية عن مشروع الساعة الإلكترونية لمساعدة مرضى الزهايمر للطالبة رؤى جمال الدين عبد المنعم مدرسة استم الثانوي للمتفوق يبنى سويف، وسهيلة شعبان عبدالرازق وتقدم الفكرة لمساعدة كبار السن المصابون بمرض الزهايمر أو من المحتمل أن يكونوا بمفردهم أو يتعرضون للسقوط والنوبات المرضية.

كما فازت طالبتين بمدرسة استم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية وهم الطالبة روان بكار رمضان، وسارة اشرف سعيد عن مشروع الآثار السلبية والاستخدام المفرط للمبيدات وفكرة المشروع تحل مشكلة انتشار ورش المبيدات الحشرية، كما فاز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بفكرة تجعل السيارة تحول الطاقة الحركية إلى كهرباء وتخزينها فى بطارية يمكن أن تعتمد عليها السيارة في الحركة.

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