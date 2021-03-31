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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم سوهاج» يوجه خدمة المواطنين بسرعة حل الشكاوى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:34 م
وكيل تعليم سوهاج
وكيل تعليم سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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طالب الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بضرورة الاستمرار في سرعة الاستجابة لفحص وبحث جميع شكاوى المواطنين بكل دقه وموضوعية.

جاء ذلك خلال لقائه برؤساء أقسام إدارة خدمة المواطنين بالإدارات التعليمية المختلفة والذى عقد بقاعه الاجتماعات بديوان المديرية بحضور الأستاذ حمدي مصطفى، وكيل المديرية، وباسم عبد الفتاح، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

وأكد أبوزيد على أهميه التنسيق والتواصل المستمر بين الإدارة وجميع الأقسام الأخرى بما يضمن سرعة فحص وبحث جميع شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

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