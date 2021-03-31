هيئة النقل العام تصرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، عن صرف 250 جنيه مكافأة تشجيعية لجميع العاملين الموجودين فعليا بالخدمة.ويتم الصرف طبقا لعدة ضوابط منها، تصرف المكافأة لجميع العاملين المتواجدين فعليا بالخدمة، وذلك في 2932021، ولا تصرف المكافأة للعاملين الموقوفين عن العمل وقت صرفها، ولحين تحديد موقفهم.كما أنه لا يتم صرف المكافأة للعاملين الحاصلين على إجازة بدون أجر، أو رعاية طفل في 2932021، ولا يتم صرفها للعاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية ولم يصدر ضدهم أحكام بعد، لحين البت في قضاياهم، فإذا ثبت عدم إدانتهم تصرف المكافأة لهم وفقا للقواعد المالية.كما أن المكافأة لا تصرف للمنتدبين والمكلفين في أي جهة خارج فروع وإدارات الهيئة.على أن يتم صرف المكافأة اعتبارا من يوم الخميس 8 إبريل، مع مراعاة خصم 10% قيمة التأمينات الاجتماعية.