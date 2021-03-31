تفاصيل زيارة وفد البرلمان لمنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

زار وفد برلماني فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد اليوم متفقدًا عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة للاطمئنان على سير الخدمات الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظة.وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، أن جولة الوفد البرلماني شملت أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وإقامة المرضى الداخلية والعنايات المركزة والحضانات وغرف العمليات والصيدلية بمستشفى السلام بورسعيد، إضافة إلى أقسام الغسيل الكلوي وتجهيزات مبنى العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ بمستشفى الحياة بورفؤاد، وكذلك شملت تفقد عيادات طب الأسرة والأسنان وغرف تسجيل الملفات والصيدلية والمعمل بوحدتي طب أسرة بورفؤاد ثان والحرفيين، التابعين لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الجولة تضمنت الاستماع إلى آراء المنتفعين من المرضى المحجوزين بالأقسام الداخلية للمستشفيات وذويهم حول مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة إليهم، والذين أثنوا على جودة الخدمات الطبية الجديدة التي وفرتها لهم منظومة التأمين الصحي الشامل والمنشآت الصحية للهيئة العامة للرعاية الصحية، كما شملت الاستماع إلى مطالب بعض المرضى وذويهم والتوجيه بسرعة تنفيذها أو حلها لتوفير الراحة التامة للمرضى.وتابعت الهيئة: أن الوفد البرلماني، برئاسة النائبة سهير عبدالحميد عضو مجلس النواب، قد أثنوا على العمل والجهد المبذول من قِبل القائمين على توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين على أعلى مستويات من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير الدولية بالمنشآت الصحية للهيئة، مشيرين إلى أن الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر هو المحرك الرئيسي للتطوير وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.وعلى هامش الجولة التفقدية، اجتمع الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، مع الوفد البرلماني لاستعراض انجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وكذلك بحث سبل الارتقاء المستمر بتلك الخدمات بما يحقق أعلى نسبة من رضاء المنتفعين والتي وصلت حتى الآن إلى نسبة ال 93%.وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور أمير التلواني بالنواب، ونقل إليهم تحيات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة، انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابي في مناخ يسوده أعلى مستويات الشفافية والإفصاح لصيانة حقوق ومقدرات الشعب، والمساهمة في تطوير البنية التشريعية للإرتقاء بصحة مصر.وأكد الدكتور أمير التلواني، استعداد الهيئة العامة للرعاية الصحية الدائم لتنفيذ جميع مطالب المنتفعين والذي يمثلها النواب، مشيرًا إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ومؤكدًا حرص الهيئة على مباشرة دورها التنموي في توفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى ووفق أحدث معايير الجودة العالمية والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.واستعرض خلال الاجتماع، آخر مؤشرات إنجازات المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وطرق تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وآليات التحول الرقمي للخدمات، ومحاور عمل الهيئة لتوفير الخدمات، حيث شملت الانجازات تقديم أكثر من 3،5 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بخدمات المنظومة منذ انطلاقها بالمحافظة في يوليو 2019 وحتى الآن، منها أكثر من 40 ألف عمليات وجراحات بمختلف التخصصات الطبية على أعلى مستوى من الدقة وبأحدث التقنيات العالمية، وذلك من خلال 8 مستشفيات و31 مركز ووحدة صحة طب أسرة تابعين للهيئة ببورسعيد.وأشار الدكتور التلواني خلال الاجتماع، إلى أن الهيئة تعكف على تنفيذ حزمة من الخدمات والمبادرات المهمة، ومنها تحسين تجربة المريض بالمنشآت الصحية للهيئة من خلال إطلاق خدمة الحجز للكشف بالمراكز والوحدات الصحية عبر الكول سنتر 15344، وتفعيل خدمات التطبيب عن بُعد Telemedicine لتوفير الراحة التامة للمرضى، وكذلك تفعيل تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة، إلى جانب فندقية الخدمات الطبية، وذلك بما يضمن تقديم الهيئة العامة للرعاية الصحية نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر.وكان في استقبال الوفد البرلماني، اليوم، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مؤمن العشماوي، المشرف العام على شئون مكتب رئيس الهيئة ومدير عام إدارة الإتصال والتعاون الدولي، الدكتور عادل تعيلب، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، وذلك بمقر فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.وكانت أكدت الهيئة، أن دور مجلس النواب في وضع تشريعات يخدم القطاع الصحي للنهوض به، ومنها إصدار قانون التامين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، والذي يضمن العلاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وإتاحة اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتحمل الدولة لعلاج غيرالقادرين، إضافة إلى تعزيز بيئة العمل لمقدمي الخدمات الصحية؛ بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.