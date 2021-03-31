بالأسماء.. الفائزون في الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار

أعلن المستشار أحمد علي جاد الرب، رئيس لجنة الانتخابات الداخلية لحزب المصريين الأحرار، أسماء الفائزين في الهيئة العليا للحزب بالتزكية.جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر العام للحزب بالنسبة القانونية وفق لائحة النظام الاساسي للحزب بدور الانعقاد العادي بمقره الرئيسي بشارع العروبة.وجاءت الأسماء كالتالي: