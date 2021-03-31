ضبط 1900 كيلو «قراصيا مجففة» مجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 1900 كجم قراصيا مجففة مجهولة المصدر لعدم وجود المستندات الدالة على الحيازة.جاء ذلك خلال حملات شنتها إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، على الأسواق والسلاسل التجارية.كما تم سحب عينات من مخازن السلاسل التجارية الشهيرة والمحلات الكبرى من بلح وتمور وتمر هندى وتين مجفف وقمر الدين وياميش رمضان، وإرسالها لمعامل التحليل المختصة لبيان مدى مطابقتها من عدمه.تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.