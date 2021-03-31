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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «المصريين الأحرار»: فخور بكم وتبدأ شمس جديدة للبناء وتدارك الأخطاء

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:26 م
عصام خليل
عصام خليل
إسلام نصير
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ألقى الدكتور عصام خليل فوزي، رئيس حزب المصريين الأحرار كلمة للمؤتمر العام، بعد إعلان فوزه حرصا علي الوقوف احترامًا للحضور أعرب خلالها عن ترحيبه وتقديره لكل ابناء المصريين الأحرار في ربوع مصر وكل الذين حرصوا على الحضور للمؤتمر العام.

وقال "خليل": "فخور بكم وبحضوركم دوما ورغم خروجي من وعكة صحية حريص علي وجودى بينكم لأشكركم على الثقة الغالية، وأؤكد بأنه علينا جميعًا مهمة بحث مواطن القوة والضعف حتى نتداركها في الفترة المقبلة ونزيد من مواطن القوة، وأثنى على كل أبناء الحزب الذين خاضوا الانتخابات الماضية بشرف ونزاهة".

وتابع: "أن هدفنا أولا وأخيرًا خدمة بلادنا من كل موقع وصوب ولن يعطلنا شئ، ولو كان هناك اخفاقات علينا دراستها جيدا وندرك أن قمة النجاح هو الصمود والصعود والقيام مجددا بقوة لتعزيز الايجابيات وتجاوز كل السلبيات، وذلك لا يتحقق الإ بمجهود كل عضوا في المصريين الأحرار بكافة ربوع مصر".

وأشار إلى أن الحزب له دور سياسي قوي للغاية على المستوى الخارجي ولدينا علاقات صداقة قوية مع أحزاب أجنبية ومنها الحزب الشيوعي الصيني.

ووعد رئيس حزب المصريين الأحرار باتخاذ خطوات جادة وبناءة خلال المرحلة المقبلة بعد استكمال الهيئة العليا بالتعينات وانتخاب المكتب السياسي والأمين العام، واختتم قائلا ابناء المصريين الاحرار شرفتوا مكانكم واليوم شمس جديدة عنوانها لغة الحب والأسرة الواحدة والعطاء لخدمة مصر لانها الأبقى والأهم دوما وبإذن الله أكون عن حسن ظنكم بي وسوف ننجح بجهود الجميع.

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