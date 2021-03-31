«الرعاية الصحية» تشيد بـ«الصحة» لإدارتها الاحترافية لتداعيات حادث سوهاج

نعى مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، بخالص الحزن وعميق الأسى، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذى انتقل إلى الرفيق الأعلى صباح اليوم، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.كما تقدم جميع أعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث سوهاج الأليم، الذين وافتهم المنية إثر تصادم قطارين في شريط السكة الحديد، داعين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.فيما أشاد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بجهود وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد، لإدارتها تداعيات حادث قطاري سوهاج باحتراف على المستوى الطبي، حيث شكلت وزارة الصحة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث من اللحظة الأولى، وقامت بتقديم كافة الإمدادات والمستلزمات الطبية، فضلًا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين، وتم الدفع بسيارات إسعاف للعناية بالمصابين فور وقوع الحادث.جاء ذلك على خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحضور كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور إبراهيم فخر عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور مصطفى السيد خبير اقتصاديات الصحة، الدكتور فريد محرم خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتورة فاتن عبدالعزيز أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية المحلية الأسبق.