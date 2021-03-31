«رجال الأعمال» تؤكد أهمية الاستثمار في القطاع العقاري

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن القطاع العقاري ما زال الآمن حتى الآن للاستثمار فيه، حيث تربينا ونشأنا على أجدادنا وآبائنا يستثمرون فيه.وثمن فوزي، لــ"الدستور"، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تعديلات الشهر العقاري لمدة عامين وهذا دليل على اهتمامه الشديد بتلك القضية، مؤكدًا أن القطاع العقاري لم يتأثر بتداعيات جائحة كورونا.كما ثمن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بتوجه الدولة والبنك المركزي بإطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3 % لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن تلك المبادرة ستساعد العديد من الشباب للحصول على وحدات سكنية، كما ستساهم في ضخ سيولة نقدية داخل السوق العقارية.