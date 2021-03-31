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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عبد الله العروي: رواية «اسم الوردة» لغز بوليسي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:12 م
عبد الله العروي
عبد الله العروي
خالد حماد
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لاقت رواية "اسم الورد" للسينمائي والروائي الإيطالي إمبرتو إيكو، حضورا لافتا في المشهد الثقافي العالمي، واستطاعت أن تبيع ما يزيد عن 2 مليون نسخة في إيطاليا وما يزيد عن 17 مليون نسخة خارجها، وكذلك نفس النجاح والحضور شهدته رواية "رقاص فوكو".

عن هذا الحضور اللافت والنادر لعمل روائي بحجم "اسم الوردة، رقاص فوكو" كان هذا هو السؤال الموجه من قبل الكاتب محمد الداهي والروائي والناقد المغربي محمد برادة على المفكر والروائي المغربي عبدالله العروي.

يقول العروي: "في نظري هذه قضية هامشية لأنها صفقة تجارية، كان من الممكن ألا تنجح. ونجحت لأسباب عارضة، لأن أمبرتو إيكو أستاذ سيميائيات، وذهب إلى أميركا، وتعرف على وسائل النشر الأمريكية، وفهم ماهي ميول القراء إنهم يميلون إلى حكايات القرون الوسطى "الشيء، نفسه عند جان بوران، وروجين برنو..ألخ " حيث تجد العنتريات "يمكن أن نسميها العنتريات الأوروبية" سوقا واسعة ؛لكن هل "أسم الوردة" ستعتبر بعد عشرين سنة كإحدى قمم الإبداع الروائي؟ هذا أمر أشط فيه وكذلك "رقاص فوكو".

وتابع العروي: "تلاحظون أن إيطاليا، أيضا، بحثت عن الموضوع، كما كان عليه الحال في فرنسا وألمانيا وأنجلترا حين صدر كتاب لمبدوزا الفهد قيل إن هذه أول قصة قومية وطنية بالنسبة لإيطاليا. أما الكتاب الإيطاليون الآن فأنهم يبحثون عن رواية في شكل لعبة ذهنية. وهذا ما سار فيه أمبرتو إيكو، وماسار فيه دينو بوزاني وإيتالو كلفينو وما سار فيه، في المسرح، برندلو. وبما أن إيطاليا ليس لها مجتمع موحد كفرنسا فليس لها، بالتالي تقليد موحد، وبقيت مجزأة لغويا وثقافيا واجتماعيا".

وأوضح: "فكان الكاتب الإيطالي الذي لا يجد قارئا إيطاليا مضطرا أن يكتب إلى أوروبا كلها. لابد أن يرتفع إلى مستوى اللعبة الذهنية، وهذا بالضبط مايفلح فيه الإيطاليون عموما "ف"أسم الوردة" هي لعبة ذهنية، أى لغز بوليسي، وعوض أن يكون في القرن العشرين وضعه المؤلف في القرون السالفة، وهذه هى اللعبة. و"رقاص فوكو" لعبة ذهنية أخرى أكبر وأعمق لأنه بناها على حاسوب. وهي فعلا مبنية على لعبة الحاسوب".

واختتم العروي: "يمكن أن نقول الرواية الإيطالية الحالية هي إما قصة قصيرة، كالقصة القصيرة العربية، وإما رواية مبنية على لعبة ذهنية أي فوق المجتمع والتاريخ".

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