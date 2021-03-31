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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يهدي درع الكشافة الجوية لوكيل وزارة التربية والتعليم

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:08 م
محافظ الغربية يهدي
محافظ الغربية يهدي درع الكشافة الجوية
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، فعاليات الحفل الختامي لمسابقة التفوق الكشفي بمخيم شركة مصر للغزل والنسيج، بحضور النائب عبد الهادي القصبي، النائب محمود أبو حسين، أحمد شاكر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، أحمد الوكيل وكيل مديرية الشباب والرياضة وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، ورأفت عمار، رئيس جمعية الكشافة الجوية بالغربية.

وأعرب الدكتور رحمي عن إعجابه الشديد بالعروض المقدمة، مؤكدًا على أهمية الجوالة حيث تهدف إلى إعداد شباب صالحين ومتكاملين الشخصية عن طريق تأهيلهم لتحمل المسئولية واتخاذ القرار الصائب، مشيرًا إلى حرص المحافظة الشديد على دعم الشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الذاتية.

وخلال الحفل، قام محافظ الغربية بتسليم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، درع جمعية الكشافة الجوية المصرية تقديرا لدعمه الدائم للأنشطة الكشفية والرياضية بمدارس الغربية.

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