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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشباب والرياضة بسوهاج تنظم لقاءً حواريًا عن دور المرأة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:06 م
لقاءً حواريًا عن
لقاءً حواريًا عن دور المرأة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، اليوم الأربعاء، لقاءًا حواريًا عن دور المرأة في المجتمع وتكريم أمهات الشهداء وأعضاء المجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج والمقدم محمد عبد الفتاح، والدكتورة سحر وهبي، مقرر فرع سوهاج للمجلس القومي للمرأة، ومحمود على أمام، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ويسري كفافي، معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والشيخ عبد الناصر عبد الكريم، ممثلًا عن الأزهر الشريف، والأنبا كيرلس فهيم، ممثلًا عن الكنيسة. 

وفي نهاية اللقاء الحواري تم تكريم عدد من أمهات الشهداء من أبناء محافظة سوهاج وبعض السيدات من المجلس القومي للمرأة فرع سوهاج.
لقاءً حواريًا عن دور المرأة
لقاءً حواريًا عن دور المرأة
لقاءً حواريًا عن دور المرأة
لقاءً حواريًا عن دور المرأة
لقاءً حواريًا عن دور المرأة
لقاءً حواريًا عن دور المرأة
لقاءً حواريًا عن دور المرأة
لقاءً حواريًا عن دور المرأة

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