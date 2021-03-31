اتحاد الكرة يتحمل تكاليف العملية الجراحية لنجم الأهلي

أبلغ أعضاء اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، مسئولي النادي الأهلي موافقة الجبلاية على تحمل تكاليف العملية الخاصة بحمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد إصابته مع المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، خلال مباراة كينيا التي انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.





ورغم تصريحات الجهاز الطبى للأهلى بالتدخل التحفظى مع اللاعب من خلال تجبيس الذراع، بعد إصابة اللاعب بكسر فى عظمة الكعبرة، قبل اتخاذ قرار بإجراء العملية إلا أن اتحاد الكرة لا يمانع فى تحمل نفقات العملية الجراحية إذا أراد مسئولو الأهلي ذلك.







