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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التشييد والبناء» يؤكد أهمية وضع إستراتيجية شاملة لتطوير التعليم الفني

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:03 م
الدكتور مهندس مالك
الدكتور مهندس مالك نقلا
علا العلاف
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أكد الدكتور مهندس مالك نقلا نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد المقاولين السودانيين الأسبق عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على أهمية مشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والخبراء لوضع إستراتيجية شاملة للتطوير التعليم الفني، والتكفل بنشاط البحث والتطوير لمساعدة الشركات المقاولات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة وللنهوض بعمالة قطاع المقاولات.

وقال «دنقلا» فى تصريحات لـ«الدستور» إن دعم عملية تدريب الموظفين بالشركات مقاولات سوء الشركات الكبيرة او الصغيرة والمتوسطة هام للغاية ؛ ليكونوا أكثر تجهيزًا بالمعرفة والمهارات في التعامل مع الأعمال الإلكترونية في المشاريع الانشائية.

وأضاف عضو التشييد والبناء، أن دراسة أسلوب عمل شراكات وتحالفات بين الشركات الصغيرة كوسيلة من وسائل تبادل الخبرات والممارسات الناجحة،وبما يسمح لها بالتمتع بمزايا اقتصاديات الشركات الكبيرة من إمكانية استخدام التكنولوجيا المتطورة وخفض تكاليف الإنتاج بالإضافة إلى رفع جودة وتنافسية خدماتها النهائية.

وأشار نائب رئيس اتحاد المقاولين، أن شركات المقاولات الصغيرة التى تعمل من الباطن تحاول جاهدة الاستفادة من خبرة الشركات الكبيرة في المجالات التقنية والتكنولوجية، ومن طريقة استخدام المعدات الحديثة والمتخصصة التي تتمتع بها الشركات الكبرى.

ونوه مالك دنقلا، بأن بارتفاع تكلفة تطوير وتدريب الموارد البشرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن ذلك لا يمنع منتطبيق كل الحلول الممكنة في هذا الصدد، حيث أن حماية ودعم القدرة التنافسية وزيادة معدلات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة، بل هي أمر هام وإستراتيجيمن أجل بقاء الشركات الصغيرة في السوق، وكي تكون قادرة على المنافسة الشرسة في ظل التطور الكبير والهائل للتكنولوجيا.

وأردف أن قد كان تحسين مهارات القوى العاملة من خلال التدريب الفني والمهني أمرًا بالغ الأهمية في دفع الدول الأوروبية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى والمنافسة بفعالية في مواجهة الدول الصناعية المتقدمة الأخرى، كما ساهم بشكل إيجابي في نمو الإنتاج وارتفاع إنتاجية العمل.

وأوضح أن علي سيبل المثل يلعب الاستثمار في رأس المال البشري دورًا مهمًا في مساعدة كوريا الجنوبية على تحقيق نمو اقتصادي سريع، على الرغم من نقص الموارد الطبيعية؛ حيث شهد نظام التعليم المهني الكوري طفرتين كبيرتين في النمو، عندما نفذت الحكومة سياسات التصنيع التي تشجع على استيعاب العمالة الماهرة في الصناعات الخفيفة والصناعات الكيماوية والصناعات التحويلية على التوالى.

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