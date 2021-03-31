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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: إحباط محاولات هجرة غير شرعية بصفاقس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:44 م
هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن دوريات تابعة للحرس الوطني بولاية صفاقس تمكنت من إحباط عدة محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية للبلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية، في بيان علي الصفحة الرسمية: أن وحدات منطقة الحرس الوطني بصفاقس تمكنت من القبض علي 71 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 56 يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة، كما تم القبض على 3 آخرين على متن مركب بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة.

وتمكنت دورية أخري من ضبط 18 شخصا بصدد التحضير لعملية هجرة غير شرعية نحو أوروبا، من ضمنهم 6 أشخاص من منظمي العملية، وحجزت لديهم مبلغ مالي من العملة الأجنبية.

وقامت دورية أخري بمداهمة أحد المنازل، والقبض على 13 شخصا من جنسيات إفريقية، بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

كما قامت فرقة الإرشاد البحري بصفاقس بالتحفظ علي أحد منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية، مطلوب القبض عليه من أجل المشاركة في مجموعة بهدف الهجرة.

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