أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط شاب اعتدى جنسيًا على طفلة بكرداسة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة جهودها لضبط شاب استدرج طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات إلى شقته، وتعدى عليها جنسيًا أكثر من مرة في منطقة كرداسة.تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مركز شرطة كرداسة، يفيد بتلقيه بلاغا من إيناس جمال، والدة طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات، بالاعتداء جنسيًا على ابنتها على يد شاب يدعى "عادل. م" يبلغ من العمر ١٩ عامًا.كشفت التحريات الأولية أن الطفلة البالغة من العمر ٨ سنوات أثناء لعبها مع نجلة شقيقة المتهم الذي يقطن بذات الشارع، قابلها واستدرجها وقام بالتعدي عليها جنسيًا.