رئيس جامعة طنطا يختتم فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية الهندسة

اختتم الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع ‏لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، والذي نظمته كلية الهندسة ‏بمدينة الغردقة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.‏أشاد رئيس الجامعة بجهود ‏نواب رئيس الجامعة وعلى رأسهم الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، ‏الذي حقق نقلة نوعية في مجال الهندسة الإنشائية منذ توليه رئاسة القسم ‏وتنظيم أول مؤتمر للهندسة الإنشائية في عام 2015 مرورًا بعمادة الكلية.‏وصرح الدكتور محمود زكى، أنه قرر أن يكون النشر بالمجان في العددين الأول والثاني لمجلة ‏كلية الهندسة الدولية المتخصصة فى الهندسة الإنشائية والجيوتقنية.وتقدم ‏رئيس الجامعة بالشكر للدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة الأسبق لما ‏حققه من إنجازات فى تطوير الجامعة وتطوير كلية الهندسة برؤية ثاقبة للمستقبل، مثمنًا جهود ‏كافة المشاركين في المؤتمر واللجان المنظمة والرعاة الرسميين للمؤتمر.