رئيس جامعة طنطا يختتم فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية الهندسة
الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:54 م
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنىطباعة
اختتم الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، والذي نظمته كلية الهندسة بمدينة الغردقة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
أشاد رئيس الجامعة بجهود نواب رئيس الجامعة وعلى رأسهم الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، الذي حقق نقلة نوعية في مجال الهندسة الإنشائية منذ توليه رئاسة القسم وتنظيم أول مؤتمر للهندسة الإنشائية في عام 2015 مرورًا بعمادة الكلية.
وصرح الدكتور محمود زكى، أنه قرر أن يكون النشر بالمجان في العددين الأول والثاني لمجلة كلية الهندسة الدولية المتخصصة فى الهندسة الإنشائية والجيوتقنية.
وتقدم رئيس الجامعة بالشكر للدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة الأسبق لما حققه من إنجازات فى تطوير الجامعة وتطوير كلية الهندسة برؤية ثاقبة للمستقبل، مثمنًا جهود كافة المشاركين في المؤتمر واللجان المنظمة والرعاة الرسميين للمؤتمر.
أشاد رئيس الجامعة بجهود نواب رئيس الجامعة وعلى رأسهم الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، الذي حقق نقلة نوعية في مجال الهندسة الإنشائية منذ توليه رئاسة القسم وتنظيم أول مؤتمر للهندسة الإنشائية في عام 2015 مرورًا بعمادة الكلية.
وصرح الدكتور محمود زكى، أنه قرر أن يكون النشر بالمجان في العددين الأول والثاني لمجلة كلية الهندسة الدولية المتخصصة فى الهندسة الإنشائية والجيوتقنية.
وتقدم رئيس الجامعة بالشكر للدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة الأسبق لما حققه من إنجازات فى تطوير الجامعة وتطوير كلية الهندسة برؤية ثاقبة للمستقبل، مثمنًا جهود كافة المشاركين في المؤتمر واللجان المنظمة والرعاة الرسميين للمؤتمر.