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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«كلمة من حرفين» عرض ماريونيت للأطفال ببورسعيد للتوعية بالحماية من التحرش

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:48 م
المجلس القومي للطفولة
المجلس القومي للطفولة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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شهدت اليوم الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إطلاق عرض الماريونيت " كلمة من حرفين" الخاص بتوعية الأطفال بكيفية حماية أنفسهم من التحرش الجنسي بمكتبة مصر العامة ببورسعيد والذي نظمته " سيف كيدز " تحت رعاية المجلس وبالتعاون مع مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بحضور عدد من الاهالي والاطفال.

وتوجهت "السنباطي" بالشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا العرض المسرحي معربة عن سعادتها بهذا العرض المبسط للأطفال والذي يقوم على توعيتهم بكيفية حماية أنفسهم من الاساءات الجنسية مؤكدة على أن تزويد الأطفال بالمعلومات الخاصة بالتدابير الوقائية أمر أصبح هام وضروري، فضلا عن أهمية دور الأهالي والأسر ومقدمي الرعاية في ذلك، لمنع حوادث التحرش بالأطفال تماشيا مع ما يقوم به المجلس من تقديم آليات دعم للأهالي من خلال اتاحة خدمة المشورة النفسية التليفونية للأهالي والأسر ومقدمي الرعاية حول توعية الأطفال كيفية حماية أنفسهم من التحرش والسلوكيات الجنسية الصادرة ضدهم من الآخرين وكيفية اكتشاف الأهل لتعرض الطفل للإساءات الجنسية من خلال خط نجدة الطفل 16000، فضلا عن توفير خدمة تقديم جلسات الدعم النفسي للأطفال الضحايا من خلال وحدة الدعم النفسي والمشورة الأسرية بالمجلس.

وقالت "السنباطي" إن هذا العرض يطرح مشكلة شديدة التعقيد، ويقدم لها الحلول العملية من خلال عدة مواقف يتعرض لها الأطفال مع توضيح كيفية التصرف الصحيح فيها دون أن تترك أى أثر سلبى على الأطفال وهي خطوة جادة على الطريق الصحيح في مواجهة تلك الجرائم التى مازالت أحداثها تهز المجتمع.

وأكدت السنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى جاهدا لوقف كافة الانتهاكات من العنف والاستغلال التي يتعرض لها الأطفال ولاسيما التحرش الجنسي والتصدي له والذي أصبح ملحوظًا في مجتمعنا ويتعرض لها أطفالنا من الإناث والذكور على حد سواء، وواقع نعيشه بين جميع الفئات. ويمكن أن يحدث في المنازل، أو المؤسسات، أو المدارس وفي سياقات مختلفة. وله عواقب خطيرة على المدى القصير والبعيد وتأثيرات غاية في الخطورة، بدنية ونفسية واجتماعية.

ومن جانبها توجهت سارة عزيز مدير ومؤسس "سيف كيدز " بالشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة لرعايته لهذا الحدث وأعربت عن تقديرها لحضور الدكتورة سحر السنباطي العرض.

وقالت "عزيز" أن الوعي هو مفتاح النجاح ولابد من المضي قدما نحو توعية الأطفال أنفسهم وأسرهم لتجنب العديد من المخاطر والتهديدات التي من الممكن أن يتعرض لها أطفالنا.

وأوضحت "عزيز" أنه تم إطلاق عرض ماريونيت كلمة من حرفين في ٣ ديسمبر ٢٠٢٠ بالتعاون مع ساقية الصاوي وبدعم من هيئة بلان انترناشيونال في إنتاج العرض والمساهمة صوتية من الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، بهدف تمكين المجتمع لمواجهة التحرش الجنسي وتوعية الأهالي والأطفال والمراهقين لمعرفة كيفية التصدي لهذه الجريمة.

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